Выборы 16 марта 2024, 16:07 Почти четыре миллиона человек проголосовали в Москве Асафов: почти четыре миллиона москвичей проголосовали на выборах президента РИА «Новости»

Читать 360tv в

Число проголосовавших на президентских выборах в Москве приближается к четырем миллионам. Об этом заявил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ Александр Асафов. Его слова привело РИА «Новости».

По его словам, жители Москвы активно голосуют на избирательных участках и с помощью ресурсов дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Реклама

Голосование продлится до 20:00 16 марта. Заключительный день голосования будет в воскресенье, 17 марта.

По данным Центризбиркома, явка на выборах во всех регионах России к 15:14 достигла 47,64%. На всех избирательных участках работают наблюдатели, все происходящее фиксируют видеокамеры. За избирательным процессом также следят в Центре общественного наблюдения.