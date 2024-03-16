Выборы 16 марта 2024, 14:29 Актера Аристарха Венеса впечатлила работа Центра общественного наблюдения Актер Венес в Центре общественного наблюдения следил за голосованием в Пушкино

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Российский актер театра и кино Аристарх Венес принял участие в работе Центра общественного наблюдения. Он признался, что следил за избирательным процессом на участках в Пушкино и Орехово-Зуеве, поскольку связывает свое будущее с Московской областью.

«Я впечатлен и масштабом, и тем, как все здесь организовано. Для меня провели экскурсию, была возможность убедиться в прозрачности и безопасности избирательного процесса. Это мой первый опыт, когда я наблюдал за выборами изнутри», — поделился артист.

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По словам Венеса, в Пушкино и Орехово-Зуеве была хорошая явка. И это при том, что у жителей Московской области есть возможность проголосовать дистанционно.

«Нововведение, которое себя хорошо зарекомендовало, дает положительный фидбэк. Но в тех городах, за которыми я наблюдал, люди идут на участки. Это их гражданский долг, их позиция, которую необходимо озвучивать… Под лежачий камень вода не течет, знаете ли», — добавил он.

Венес пояснил, что пока у него нет прописки в Московской области, поэтому он проголосует дистанционно. Но в будущем планирует жить именно здесь, поскольку Подмосковье — это быстро развивающийся регион с живой, молодой энергией.

Ранее в Химках проголосовала национальная сборная по футболу.