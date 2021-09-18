Песков объяснил отставание часов Путина на несколько дней во время голосования

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему на видео с голосованием Владимира Путина на его часах другая дата. Отмечается, что часы показывали 10 сентября.

По данным издания «Подъем», Песков заявил, что Путин эту функцию не использует вообще. Он просто не устанавливает дату и смотрит только на циферблат, пояснил пресс-секретарь.

«Даты не совпадают, просто потому что президент не устанавливает дату на своих часах. Он на это не обращает внимание, и датой просто не пользуется в часах», — рассказал он.

Пользователи соцсетей предположили, что видео было записано заранее. Но Песков эту теорию опроверг.

Также Путин использовал для голосования мобильный телефон одного из своих помощников. У самого российского лидера собственного гаджета нет. Об этом также рассказал Песков.

Для регистрации в системе электронного голосования нужно обладать подтвержденной учетной записью на портале госуслуг, а также номером мобильного телефона российского оператора.

Путин неоднократно говорил, что у нет собственного мобильного телефона, поэтому некоторые задались вопросом, как президент России зарегистрировался и проголосовал онлайн.