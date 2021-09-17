Песков объяснил участие Путина в онлайн-голосовании без мобильного телефона

Президент России Владимир Путин использовал для голосования мобильный телефон одного из своих помощников. У самого российского лидера собственного гаджета нет. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Для регистрации в системе электронного голосования нужно обладать подтвержденной учетной записью на портале госуслуг, а также номером мобильного телефона российского оператора.

Путин неоднократно говорил, что у нет собственного мобильного телефона, поэтому некоторые задались вопросом, как президент России зарегистрировался и проголосовал онлайн.

«У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально», — заявил Песков.

Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму проходит 17−19 сентября в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.

В остальных регионах избиратели могут прийти на участки в субботу или воскресенье, когда пройдет последний день голосования. Кроме новых состав Госдумы, жители девяти регионов регионах выберут новых губернаторов. Еще в трех субъектах новых глав определят голосованием местные депутаты. В 39 областях жители проголосуют за новые составы региональных парламентов.