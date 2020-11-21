Трамп сообщит о «беспрецедентных фальсификациях» на выборах в Мичигане

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал предоставить доказательства «беспрецедентных фальсификаций» на выборах в Мичигане. Он также добавил, что нарушения были массовые.

«Это правда, но очень отличается от того, что сообщают СМИ. Мы покажем массовые и беспрецедентные фальсификации», — написал Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Президент также отметил, что будет материал и о фальсификациях в Джорджии. В штате уже утвердили итоги выборов, но губернатор Брайан Кемп заявил, что были выявлены «значительные ошибки» при голосовании. Ему пришлось заверить итоги, потому что этого требовал закон.

По предварительным данным, Джо Байден обгоняет действующего президента США по количеству голосов в Мичигане на 155 тысяч. Трамп такими итогами недоволен, он пообещал подать иски в штатах, где признали его проигрыш.

Ранее Владимир Жириновский одобрил поведение Трампа и призвал его и дальше оспаривать результаты выборов, пишет сайт Ura.ru. Российский политики согласился, что голосование по почте — плохая затея.