Парламент Северной Осетии избрал Меняйло главой республики

Депутаты парламента Северной Осетии единогласно поддержали кандидатуру Сергея Меняйло на выборах главы региона. За врио руководителя республики проголосовали 57 депутатов, сообщил ТАСС.

«Меняйло: за — 57, против — 0, воздержались — 0», — подвел итоги тайного голосования председатель счетной комиссии парламента Северной Осетии Юрий Габараев.

Пост врио главы региона Меняйло занимал с начала апреля. Три кандидата на пост руководителя Северной Осетии были выдвинуты президентом России Владимиром Путиным.

Помимо Меняйло, парламент рассматривал кандидатуры члена фракции «Патриоты России» Валерия Баликоева и депутата Медеи Элдзаровой от КПРФ.

Выборы разного уровня проходят в России в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.