facebook_pixel
    19 сентября 2021, 15:17

    Парламент Северной Осетии избрал Меняйло главой республики

    Ольга Назаркина

    Депутаты парламента Северной Осетии единогласно поддержали кандидатуру Сергея Меняйло на выборах главы региона. За врио руководителя республики проголосовали 57 депутатов, сообщил ТАСС.

    Парламент Северной Осетии избрал Меняйло главой республики

    «Меняйло: за — 57, против — 0, воздержались — 0», — подвел итоги тайного голосования председатель счетной комиссии парламента Северной Осетии Юрий Габараев.

    Пост врио главы региона Меняйло занимал с начала апреля. Три кандидата на пост руководителя Северной Осетии были выдвинуты президентом России Владимиром Путиным.

    Помимо Меняйло, парламент рассматривал кандидатуры члена фракции «Патриоты России» Валерия Баликоева и депутата Медеи Элдзаровой от КПРФ.

    Выборы разного уровня проходят в России в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.