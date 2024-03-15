Важное 15 марта 2024, 12:16 Явка на выборах президента к полудню 15 марта достигла 5,66% ЦИК: к 12:05 в первый день голосования явка на выборах президента достигла 5,66% Телеканал «360»

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К полудню 15 марта явка на выборах президента составила 5,66%. Такие данные привели в Центризбиркоме России.

«К 12:05 по московскому времени явка — 5,66%», — уточнили в ЦИК.

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По состоянию на 11:00 проголосовавших было 3,63%.

Президентские выборы в России стартовали в пятницу, 15 марта, они продлятся до 20:00 17 марта. Среди зарегистрированных ЦИК кандидатов Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что выборы проходят в спокойной обстановке. Она отметила, что основным принципом у комиссии остается прозрачность и открытость всех процессов.

Также Памфилова отмечала, что порядка 2,6 миллиона избирателей голосовали на выборах досрочно. На избирательных участках работают более 333,5 тысячи наблюдателей — представители кандидатов, партий и общественники.