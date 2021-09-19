Памфилова рассказала о небывалых кибератаках на сайт ЦИК во время голосования

Центральный избирательный комитет еще ни разу не сталкивался с такими мощными кибератаками на свой сайт, как во время выборов 2021 года. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Ее слова процитировал ТАСС.

«У нас сейчас, действительно, такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было», — уточнила Памфилова в ходе обсуждения в Общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами.

По словам главы ЦИК, атаки осуществляются из разных стран, в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%).

Ранее Элла Памфилова предложила ввести в школах неделю каникул в октябре, чтобы проводить выборы в это время. Она отметила, что этот месяц считается самым маломобильным, поэтому было бы логично проводить голосование именно тогда. Ведь не зря в это время устраивают всероссийскую перепись населения. Она также выразила уверенность, что ЦИК с Минпросвещения выработают общую позицию по оптимальной дате для голосования, которая была бы удобной и для школ, и для избирателей.