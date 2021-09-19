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    19 сентября 2021, 17:49

    Памфилова рассказала о небывалых кибератаках на сайт ЦИК во время голосования

    Нина Петлинова

    Центральный избирательный комитет еще ни разу не сталкивался с такими мощными кибератаками на свой сайт, как во время выборов 2021 года. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Ее слова процитировал ТАСС.

    Памфилова рассказала о небывалых кибератаках на сайт ЦИК во время голосования

    «У нас сейчас, действительно, такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было», — уточнила Памфилова в ходе обсуждения в Общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами.

    По словам главы ЦИК, атаки осуществляются из разных стран, в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%).

    Ранее Элла Памфилова предложила ввести в школах неделю каникул в октябре, чтобы проводить выборы в это время. Она отметила, что этот месяц считается самым маломобильным, поэтому было бы логично проводить голосование именно тогда. Ведь не зря в это время устраивают всероссийскую перепись населения. Она также выразила уверенность, что ЦИК с Минпросвещения выработают общую позицию по оптимальной дате для голосования, которая была бы удобной и для школ, и для избирателей.