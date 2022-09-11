ЦИК назвал оптимальный срок для голосования | 360°

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ЦИК назвал оптимальный срок для голосования

Памфилова заявила, что двух дней достаточно для единого голосования

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В Центризбиркоме сочли двухдневное единое голосование оптимальным вариантом. Таким мнением поделилась председатель ЦИК Элла Памфилова, которую процитировал ТАСС.

Россиянам, заметила Памфилова во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году, пришелся по душе и трехдневный формат голосования.

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«На наш взгляд, оптимальный вариант [голосования] — это два дня. Но многим нравится три», — поделилась она.

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По словам Памфиловой, «текущая продолжительность единого голосования позволила избирателям корректнее распланировать свое время.

Памфилова заявила что в российском обществе есть запрос на трехдневный период работы участков, на которых они могли бы сделать свой выбор.

Ранее общественные деятели Подмосковья рассказали землякам о роли избирательного процесса. По их словам, участие в голосовании влияет на будущее родного края.

ЦИК РФ

Единый день голосования

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