ЦИК назвал оптимальный срок для голосования | 360°

Выборы 11 сентября 2022, 16:07 Поделиться Telegram

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Viber ЦИК назвал оптимальный срок для голосования Памфилова заявила, что двух дней достаточно для единого голосования РИА «Новости»

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В Центризбиркоме сочли двухдневное единое голосование оптимальным вариантом. Таким мнением поделилась председатель ЦИК Элла Памфилова, которую процитировал ТАСС.

Россиянам, заметила Памфилова во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году, пришелся по душе и трехдневный формат голосования.

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«На наш взгляд, оптимальный вариант [голосования] — это два дня. Но многим нравится три», — поделилась она.

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По словам Памфиловой, «текущая продолжительность единого голосования позволила избирателям корректнее распланировать свое время.

Памфилова заявила что в российском обществе есть запрос на трехдневный период работы участков, на которых они могли бы сделать свой выбор.

Ранее общественные деятели Подмосковья рассказали землякам о роли избирательного процесса. По их словам, участие в голосовании влияет на будущее родного края.

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