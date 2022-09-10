Жителям Подмосковья рассказали о важности муниципальных выборов | 360°

Эксклюзив 10 сентября 2022, 13:15 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Подмосковья рассказали о важности муниципальных выборов Общественные деятели Подмосковья проголосовали на муниципальных выборах «360»

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В Подмосковье начался второй день голосования. Региональные общественные деятели поделились с «360» своими впечатлениями от участия в выборах.

Член Общественной палаты Рузского городского округа, директор молодежного центра Татьяна Лысенко рассказала, что уже проголосовала и оценила порядок на своем участке.

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«Я уже исполнила свой гражданский долг вчера и проголосовала в 8:20. Отметила, что на моем участке дежурили полицейские, урны были опечатаны. На выходе я прошла социологический опрос», — поделилась она.

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Молодежь Рузы влияет на местное самоуправление

По ее словам, совершеннолетние волонтеры ее молодежного центра активно участвовали в выборах. Лысенко отметила, что ребята понимают важность местного самоуправления.

Надеюсь, что выборы в нашем округе пройдут честно. Хочется, чтобы был сформирован работоспособный Совет депутатов и мы получили возможность влиять на выбор власти Татьяна Лысенко член Общественной палаты Рузского городского округа, директор молодежного центра.

Также она сказала, что в современном мире можно найти множество предлогов для отказа от участия в голосованиях.

«Чудес, конечно, не бывает. Но если не ходишь на выборы, то точно ничего не изменится», — подытожила Лысенко.

Выборы в Коломне — голосование за будущее округа

Член Общественной палаты городского округа Коломна Михаил Кострулев в интервью 360» назвал выборы механизмом влияния на дальнейшее развитие родного края.

«Сегодняшние выборы — важное событие, от которого зависит будущее нашего округа. И мы не вправе оставаться в стороне, ожидая, что кто-то решит нашу судьбу. Мы и только мы должны выбрать своего представителя в Мособлдуме», — заявил он.

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По его словам, кандидат должен чувствовать народ, осознавать его планы и надежды.

Заботишься о судьбе своего родного края — приходи и голосуй Михаил Кострулев член Общественной палаты городского округа Коломна.

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Другой общественный деятель из Коломны — почетный гражданин городского округа, председатель Совета местного офицерского собрания контр-адмирал Вячеслав Юрченко — уже успел поучаствовать в выборном процессе. Он отдал свой голос в рамках довыбора депутата Московской областной думы.

С журналистами «360» Юрченко пообщался прямо у входа на избирательный участок. Он прибыл на голосование по-военному.

Гражданский долг голосования — ответственность каждого

Руководитель Краснознаменского отделения МОО ВООВ «Боевое братство» Александр Исаев сказал, что его коллеги всегда приходят на избирательные участки.

«Они делают свой выбор и тем самым исполняют свой гражданский долг. Считаю это личной ответственностью и обязательно проголосую», — поделился он.

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