Жителям Подмосковья рассказали о важности муниципальных выборов | 360°

Жителям Подмосковья рассказали о важности муниципальных выборов
Общественные деятели Подмосковья проголосовали на муниципальных выборах
«360»
В Подмосковье начался второй день голосования. Региональные общественные деятели поделились с «360» своими впечатлениями от участия в выборах.
Член Общественной палаты Рузского городского округа, директор молодежного центра Татьяна Лысенко рассказала, что уже проголосовала и оценила порядок на своем участке.
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«Я уже исполнила свой гражданский долг вчера и проголосовала в 8:20. Отметила, что на моем участке дежурили полицейские, урны были опечатаны. На выходе я прошла социологический опрос», — поделилась она.
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Молодежь Рузы влияет на местное самоуправление
По ее словам, совершеннолетние волонтеры ее молодежного центра активно участвовали в выборах. Лысенко отметила, что ребята понимают важность местного самоуправления.
Надеюсь, что выборы в нашем округе пройдут честно. Хочется, чтобы был сформирован работоспособный Совет депутатов и мы получили возможность влиять на выбор власти
Татьяна Лысенко
член Общественной палаты Рузского городского округа, директор молодежного центра.
Также она сказала, что в современном мире можно найти множество предлогов для отказа от участия в голосованиях.
«Чудес, конечно, не бывает. Но если не ходишь на выборы, то точно ничего не изменится», — подытожила Лысенко.
Выборы в Коломне — голосование за будущее округа
Член Общественной палаты городского округа Коломна Михаил Кострулев в интервью 360» назвал выборы механизмом влияния на дальнейшее развитие родного края.
«Сегодняшние выборы — важное событие, от которого зависит будущее нашего округа. И мы не вправе оставаться в стороне, ожидая, что кто-то решит нашу судьбу. Мы и только мы должны выбрать своего представителя в Мособлдуме», — заявил он.
«360»
«360»
«360»
По его словам, кандидат должен чувствовать народ, осознавать его планы и надежды.
Заботишься о судьбе своего родного края — приходи и голосуй
Михаил Кострулев
член Общественной палаты городского округа Коломна.
«360»
«360»
Другой общественный деятель из Коломны — почетный гражданин городского округа, председатель Совета местного офицерского собрания контр-адмирал Вячеслав Юрченко — уже успел поучаствовать в выборном процессе. Он отдал свой голос в рамках довыбора депутата Московской областной думы.
С журналистами «360» Юрченко пообщался прямо у входа на избирательный участок. Он прибыл на голосование по-военному.
«Голосую за то, чтоб был порядок и дисциплина. Надеюсь, избранный нами депутат Московской областной думы будет всегда отзываться на наши вопросы», — поделился Юрченко.
Гражданский долг голосования — ответственность каждого
Руководитель Краснознаменского отделения МОО ВООВ «Боевое братство» Александр Исаев сказал, что его коллеги всегда приходят на избирательные участки.
«Они делают свой выбор и тем самым исполняют свой гражданский долг. Считаю это личной ответственностью и обязательно проголосую», — поделился он.