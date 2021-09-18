Памфилова назвала число заявок в наблюдатели на выборы в Госдуму

Заявки для участия в качестве наблюдателей на выборах депутатов Госдумы подали около 500 тысяч человек. С таким заявлением на брифинге в информационном центре Центральной избирательной комиссии выступила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что каждый участок в России может получить до пяти наблюдателей

«У нас на сегодняшний день заявилось уже около 500 тысяч наблюдателей. В среднем получается, что это больше пяти человек на участок», — заявила она.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что сейчас на портале видеонаблюдения за ходом голосования следят 7,5 тысяч пользователей.

«В центрах общественного наблюдения достаточно рабочих мест — пожалуйста, приходите, наблюдайте», — подчеркнул он.

В России продолжается второй день голосования. Выборы завершатся вечером в воскресенье, 19 сентября. Избиратели выбирают новый состав Государственной думы. В девяти регионах жители голосуют за новых губернаторов. В 39 субъектах определяются с составом местных парламентов. «360» ведет прямую трансляцию основных событий второго дня голосования.