Выборы 10 сентября 2023, 21:06 «Отличный результат!» Кандидат в губернаторы Подмосковья Кирилл Жигарев оценил ход голосования Кандидат Жигарев: Московская область показала отличные результаты по явке РИА «Новости»

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Кандидат на пост губернатора Московской области Кирилл Жигарев заявил, что выборы в регионе прошли на очень высоком уровне. Особенно приятно удивила явка — более 50%. По мнению политика, это является отличным результатом.

«По явке, я считаю, просто отличный результат! У нас больше 50%, для Московской области очень хорошая цифра, особенно с учетом того, что это не федеральная, а региональная кампания. Если честно, мы были приятно удивлены», — отметил он.

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Политик выразил уверенность, что это результат совместной работы всех кандидатов и информационного освещения.

«Я надеюсь, что впредь мы будем этот показатель, интерес жителей к выборам, только увеличивать», — подчеркнул Жигарев.

Он также высоко оценил организацию дистанционного электронного голосования. По мнению кандидата, все принявшие в нем участие поняли, насколько это удобно.

«Самое главное, что у нас просто великолепно прошло электронное голосование: без сбоев, задержек, жалоб. Никто не жаловался, что не может понять, как это делать. Все четко и быстро», — сказал политик.

Трехдневное голосование в Московской области завершилось. Избирательные участки закрылись в 20:00. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.