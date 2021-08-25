«Никаких перекупщиков и алчных барыг». Олег Сирота рассказал, чем порадует фестиваль «Сыр! Пир! Мир!»

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» состоится в деревне Дубровская под Истрой на сыроварне Олега Сироты 26–29 августа. В разговоре с «360» он сообщил, что фестиваль может стать самым большим фермерским мероприятием в истории России. По его словам, на праздник уже выехали более 400 фермеров, сыроваров, колбасников, пекарей и даже виноделов с юга России.

Олег Сирота уточнил, что можно будет купить или попробовать вино, сидр, пиво. Все спиртные напитки будут крафтовые, ремесленные.

«Сидр урожая Подмосковья, Калужской области, с Тамбовщины. Будет даже одуванчиковое вино. Его привезет фермер из Печерского района Псковской области. Вино будет из Крыма, Краснодара и Ростова», — сообщил предприниматель.

По словам Олега Сироты, ожидается, что на фестиваль привезут около 120 тонн сыра разных сортов. Он посоветовал попробовать самый крутой. Его производит Вадим Хрестин в небольшом фермерском хозяйстве из Волоколамского района. Свой сыр твердых сортов он закладывает на два года.

«Мы представим свой 7-8-месячный истринский сыр. Мы специально варим с осени-зимы эти сыры с фантастическим вкусом для фестиваля. За него мы получили бронзовую медаль на чемпионате мира по сырам в Италии», — уточнил Олег Сирота.

Он добавил, что на фестивале будет твердый сыр из Королева, который получил на чемпионате золотую медаль. В частности, пещерный сорт сыра, который в обычное время купить не удастся.

Сыровар отметил, что фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» от прочих отличает тот факт, что фермеры сами будут продавать свою продукцию.

«Здесь не будет сырных перекупщиков и алчных сырных барыг! Торговые сети будут присутствовать в качестве закупщиков. Это принципиальная позиция губернатора области Андрея Воробьева, чтобы фермеры продавали сами. Спасибо ему! Участие в фестивале для производителей будет бесплатным, что отразится на ценах. Продукция будет доступнее, чем обычно», — рассказал предприниматель.

Для детей на фестивале разместят батуты и покажут выставку сельхозтехники. Можно будет осмотреть комбайн с автопилотом и покататься на одном из самых больших в мире тракторов.

«Дети смогут увидеть дойных овечек и коз, элитных коров, и как их доят. Будут кролики, если поймаете, можете забирать. Можно будет посмотреть на козу Меркель, которая получила прозвище за свое противостояние российскому импортозамещению. Сначала она съела всю строительную документацию сыроварни, затем начала выносить рогами стекла и бодаться», — рассказал Олег Сирота.

По его мнению, пик посещаемости придется на субботу 28 августа. Поэтому, чтобы избежать массового скопления людей, лучше приезжать в четверг, пятницу и после обеда в воскресенье. Роспотребнадзор пошел организаторам фестиваля на встречу, и QR коды желательны, но необязательны.

«Приехать в нам можно на машине по Новорижскому шоссе. Надо просто забить в навигатор „Истринская сыроварня Олега Сироты“. Можно на электричке до Новоиерусалимской станции. От Рижского вокзала и станции метро Тушинская будут ходить с 10:00 до 20:00 25-30 автобусов-шаттлов. Проезд на них бесплатный», — резюмировал Олег Сирота.

Ранее сообщалось, что единственным условием участия в фестивале сырных гурманов будет яркий вкус и натуральный состав представленных продуктов.