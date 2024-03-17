Выборы 17 марта 2024, 10:21 Рост явки спрогнозировали в Подмосковье в основной день выборов президента Фурс: 17 марта в Подмосковье ожидается увеличение явки на участки

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В основной день выборов президента России в Подмосковье ожидают увеличения явки избирателей на участки. Об этом сообщил секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс на брифинге утром 17 марта.

«Мы ожидаем явку, часто гораздо большую, чем в первый и тем более во второй день голосования», — подчеркнул он.

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Фурс пояснил, что статистка последних лет по итогам многодневных голосований показала, что в первый день явка бывает достаточно большой. Во второй день может быть небольшое проседание.

«А третий день самый насыщенный по явке, по посещению, поэтому мы сегодня ожидаем большую явку», — отметил секретарь избиркома.

Данные об избирательных участках в Подмосковье

Фурс добавил, что хочет поздравить всех участников избирательного процесса, которые проделали большую работу по подготовке и проведению выборов президента страны. Это действительно масштабная работа, указал он.

«С декабря, со времени старта кампании, эта работа началась. Участников избирательного процесса много — это не только избиратели, но и члены участковых, территориальных избирательных комиссий, представители политических партий, вы, уважаемые журналисты, общественные наблюдатели», — пояснил секретарь избиркома.

По его данным, в эти дни в регионе работают более 36 тысяч членов участковых и избирательных комиссий. Ровно в 08:00 в воскресенье открылись 3985 участков. Из них 3928 были образованы в общем порядке, 57 участков в 27 городских округах Подмосковья создали в местах временного пребывания избирателей.

«Из них в медучреждениях — 39, в СИЗО — 11, в воинских частях — три, в аэропортах — два и на предприятиях тоже два», — уточнил секретарь избиркома.

О «Службе заботы»

Также Фурс напомнил о работе сервиса «Служба заботы» — пилотного проекта Подмосковья. Операторам могут задавать вопросы и избиратели, и члены участковых комиссий, у которых есть необходимость посоветоваться или проконсультироваться о каких-либо нормах законодательства.

«Я на всякий случай скажу телефон, чтобы тот, кому сегодня это может быть полезным, мог связаться с нашими специалистами, консультантами. Телефон „Службы заботы“ — 8 800 550 97 44», — сказал он.

Служба начала работать с 29 января этого года. С начала избирательной кампании на линию поступило 38 800 с лишним обращений.