17 марта 2024, 08:26
Очередь из желающих проголосовать выстроилась у посольства России в Сеуле
Россияне выстроились в очередь на выборах президента у дипмиссии в Сеуле
Россияне массово голосуют на президентских выборах на избирательном участке, который открыли в посольстве РФ в Сеуле. Об этом сообщило РИА «Новости».
Избирательные участки будут открыты в генконсульстве в Пусане и в посольстве в Сеуле с 08:00 до 20:00 (с 02:00 до 14:00 по московскому времени).
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Утром в дипмиссии в столице Южной Кореи была очередь из тридцати человек, после полудня возле участка находились более 250 человек. В воскресенье, 17 марта, проходит третий день основного голосования.
Российские власти организовали избирательные участки в разных странах мира. Однако некоторые государства пытаются помешать волеизъявлению граждан России, в их числе оказалась Молдавия.
В МИД заявили, что Молдавия действует по указке Запада.
Южная Корея
Выборы президента — 2024
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