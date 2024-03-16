Мир 16 марта 2024, 07:50 Захарова объяснила, почему Молдавия препятствует выборам президента Захарова назвала «политическим заказом» препятствие Молдавии выборам РИА «Новости»

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Запад приказал Молдавии пойти против интересов своего народа и строить козни тем, кто хочет проголосовать на президентских выборах в Приднестровье. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Россия никогда не препятствовала гражданам Молдавии голосовать. Однако официальный Кишинев реализует «волю натовского сборища».

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«Идут бездумно, глупо, дико против своих собственных граждан, которые хотят развивать отношения с Россией», — заметила высокопоставленный дипломат.

По мнению Захаровой, это реализация Молдавией политического заказа со стороны Запада.

Накануне в России прошел первый день основного голосования. Явка составила 36%.