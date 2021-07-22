Обучение наблюдателей за выборами в Госдуму началось в Москве

Наблюдателей за парламентскими выборами, которые пройдут в сентябре, начали учить в Москве. Они должны будут не только уяснить свои обязанности, но и узнать о правах. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

«Мы начинаем семинары и обучение наблюдателей. Наблюдатели должны знать не только свои обязанности, но и свои права, поэтому очень важно подписанное сегодня соглашение с факультетом права Высшей школы экономики», — приводит РИА «Новости» слова Венедиктова.

Он подчеркнул, что штаб отобрал 13 тысяч наблюдателей. Самому старшему из них — 91 год. В конце июля в Москве протестируют платформу для онлайн-голосования с функцией отложенного выбора и с помощником для слабовидящих. Участников испытаний спросят об отношении к обязательной вакцинации и зададут вопрос по развитию инфраструктуры городского транспорта.

Выборы в Государственную думу в этом году начнутся 17 сентября. По решению ЦИК они будут идти три дня из-за сложной эпидемической обстановки в стране. Избиратели получат возможность проголосовать онлайн.