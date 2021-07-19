Безопасность электронного голосования объяснили в комиксе

Специалисты общественного штаба по наблюдению за выборами объяснили россиянам преимущества и безопасность электронного голосования. Среди плюсов оказались анонимность и надежная система хранения личных данных на основе блокчейна.

«Начинать изучать любой вопрос всегда лучше с знакомства с основными понятиями. Электронное голосование не исключение. Блокчейн, анонимизация, ключ шифрования — если вы пока только делаете вид, что понимаете, о чем речь, то наши картинки для вас», — говорится в сообщении общественного штаба в Telegram.

Источник фото: Telegram-канал общественного штаба по наблюдению за выборами

Ранее генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин рассказал, что пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на выборы, которые пройдут на разных уровнях в России в сентябре 2021 года. Среди новых особенностей многодневное и дистанционное голосование. По его словам, эти решения обезопасят людей и поднимут явку.