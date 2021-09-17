Кандидат в Мособлдуму Никита Габов назвал преимущества наблюдения за выборами в Подмосковье

Кандидат в депутаты Мособлдумы Никита Габов после первого визита в Центр мониторинга и общественного наблюдения в Подмосковье отметил эффективность его работы. Он выделил три основных преимущества.

В беседе с «360» Габов подчеркнул, что центр наблюдения за голосованием делает процесс удобным и наглядным.

Здесь есть большая площадка для того, чтобы отслеживать выборы через видеонаблюдение, есть переговорная площадка и пресс-центр — это очень удобно для партий и кандидатов Никита Габов.

Он представляет партию «Родина» на выборах в Мособлдуму.

«В Подмосковье у нас около 500 наблюдателей. Это те люди, которые не первый раз участвуют в выборной кампании», — рассказал Габов.

Он добавил, что и сегодня, и во все следующие дни они будут объезжать участки, чтобы следить за порядком.

«Организация устроена довольно достойно. Мы видим, что члены избирательных комиссий максимально расположены ко всем партиям. Мы никаких замечаний по этому поводу не заметили», — сказал кандидат.

С утра представители патрии объехали около 10 участковых избирательных комиссий.

Мы заметили, что, хоть у нас и предусмотрено трехдневное голосование, явка уже довольно высокая Никита Габов.

Он добавил, что половина избирательных урн уже заполнена — люди голосуют активно.