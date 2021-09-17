facebook_pixel
    17 сентября 2021, 12:17

    «Активные люди самых разных профессий»: Воробьев отметил работу наблюдателей на выборах в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил работу наблюдателей на выборах в регионе. Он подчеркнул, что люди самых разных профессий каждый раз объединяются, чтобы сопровождать процессы во время голосования.

    «Активные люди самых разных профессий»: Воробьев отметил работу наблюдателей на выборах в Подмосковье

    По его словам, на избирательных участках большое количество наблюдателей. Среди них активные люди Подмосковья самых разных профессий.

    Об этом глава региона сообщил во время визита в Центр мониторинга и общественного наблюдения в Одинцове. Этот центр назвали одним из лучших в стране.

    Большое количество наблюдателей на участках. Я очень надеюсь, что все будет без сучка и задоринки, как говорят

    Андрей Воробьев.

    Воробьев рассказал, что многие избирательные участки находятся в школах. Работу там организовали без помех для учебы.

    «У нас часто избирательные участки в школах — так же, как часто и в других странах. Очень важно было, чтобы директора организовали так процесс, чтобы это не мешало малышам учиться», — сказал губернатор.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также отметила, что наблюдатели из других стран положительно оценили ход выборов в России. Им понравилось, как оборудованы рабочие места, и они отметили высокую активность людей в первый день голосования.