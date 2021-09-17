«Активные люди самых разных профессий»: Воробьев отметил работу наблюдателей на выборах в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил работу наблюдателей на выборах в регионе. Он подчеркнул, что люди самых разных профессий каждый раз объединяются, чтобы сопровождать процессы во время голосования.

По его словам, на избирательных участках большое количество наблюдателей. Среди них активные люди Подмосковья самых разных профессий.

Об этом глава региона сообщил во время визита в Центр мониторинга и общественного наблюдения в Одинцове. Этот центр назвали одним из лучших в стране.

Большое количество наблюдателей на участках. Я очень надеюсь, что все будет без сучка и задоринки, как говорят Андрей Воробьев.

Воробьев рассказал, что многие избирательные участки находятся в школах. Работу там организовали без помех для учебы.

«У нас часто избирательные участки в школах — так же, как часто и в других странах. Очень важно было, чтобы директора организовали так процесс, чтобы это не мешало малышам учиться», — сказал губернатор.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также отметила, что наблюдатели из других стран положительно оценили ход выборов в России. Им понравилось, как оборудованы рабочие места, и они отметили высокую активность людей в первый день голосования.