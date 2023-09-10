Выборы 10 сентября 2023, 10:39 «Ни одно нарушение не пройдет мимо нас». Памфилова — о ходе голосования в России Глава ЦИК Памфилова: нарушений на выборах немного, ни одно не пройдет мимо нас РИА «Новости»

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Центральная избирательная комиссия наблюдает растущий интересам к данным, которые публикуют в процессе выборов в России, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге 10 сентября. Она подчеркнула, что попытки тех, кто хочет исказить итоги голосования, ни к чему не приведут.

«Ничего у них не получилось ничего и не получится. Наши предположения подтвердились, мы не должны это недооценивать, особенно в преддверии президентской кампании», — указала она.

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Также Памфилова обратила внимание на важность изучения мест, по которым стараются ударить злоумышленники.

«В целом нарушений немного. Ни одно нарушение не проходит мимо нас. Мы как никто заинтересованы в частоте выборов. Система прозрачна и открыта, все механизмы, которые мы предложили, максимально способствуют тому, чтобы все тайное становилось явным», — указала председатель ЦИК.

По ее данным, 104 поступивших обращения касались организации голосования в Москве, остальные — возможных нарушений, связанных с вопросами агитации. Вопросы об информировании, защите прав наблюдателей носили единичный характер, уточнила Памфилова.