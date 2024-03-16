Выборы 16 марта 2024, 17:42 «Небезразлично, что будет со страной». Самбистка Черевань проголосовала в Подмосковье Чемпионка мира по самбо Карина Черевань проголосовала в Можайском округе

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Участие в выборах позволило россиянам выразить свою гражданскую позицию, заявила чемпионка мира по самбо Карина Черевань. Она проголосовала в Можайском городском округе Подмосковья.

Спортсменка пришла на один из избирательных участков в селе Борисово вместе с родителями. Черевань назвала выборы способом выразить гражданскую позицию и повлиять на будущее страны.

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«Для меня выборы — это возможность выразить мою гражданскую позицию. Мне небезразлично, что будет с моей страной. Я патриот своей родины и хочу, чтобы мои дети росли в мирной стране, чтобы у нас всех, у каждого жителя все было хорошо», — сказала она.

В Видном проголосовал двукратный чемпион Олимпийских игр по плаванию Евгений Рылов, в Чехове — боксер Александр Поветкин. Они заявили, что выборы президента стали одним из самых значимых событий в истории России.