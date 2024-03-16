Выборы 16 марта 2024, 17:08 «Будущее нашей страны». Чемпион Олимпиады Рылов проголосовал на выборах в Видном Олимпийский чемпион Рылов проголосовал на участке в Видном

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Голос каждого россиянина сегодня важен, потому что выбором главного человека в государстве люди определят будущее своей страны. Об этом в комментарии «360» заявил двукратный чемпион Олимпийских игр по плаванию Евгений Рылов.

Спортсмен приехал в родной город Видное, чтобы принять участие в выборах президента России. Он отметил, что еще до начала голосования появилось большое количество призывов о важности выборов.

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«Мы выбираем будущее нашей страны, поэтому выборы президента — одно из самых значимых событий. Сегодня Россия движется в сторону самодостаточности, и это важный момент нашей истории», — заявил Рылов.

По данным Мособлизбирком на 15:00, явка жителей Подмосковья на избирательные участки составила 1 974 259 человек, или 37,14% от общего числа избирателей.

Дистанционным способом голосования воспользовался 742 301 человек (85,93% от общего числа зарегистрированных в дистанционной системе электронного голосования (ДЭГ).

В целом по России к 16:20 субботы, 16 марта, явка избирателей с учетом данных системы ДЭГ выросла до 51,77%.