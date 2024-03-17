Выборы 17 марта 2024, 18:04 Названа цель работы международных наблюдателей на выборах в России Наблюдатель из Камеруна Вийдорвен заявила об информационной войне против России РИА «Новости»

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Присутствующие на выборах президента России журналисты и наблюдатели из разных стран расскажут настоящую информацию всему миру благодаря полной открытости избирательной системы. С таким заявлением в ЦИК выступила работавшая наблюдателем в Мариуполе журналистка из Камеруна Кларисса Вийдорвен.

Она подчеркнула, что сегодня эта работа необходима в условиях развернутой против России информационной войны, когда недружественные государства всячески искажают информацию.

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«Я представляю Камерун и вижу представителей других стран, с которыми мы едины в идее нового миропорядка. Изменения происходят не только в России, но и во всем мире, поэтому сегодняшний процесс выборов очень важен. Результат станет значимым для всех», — заявила Вийдорвен.

Наблюдатель добавила, что в ходе работы на избирательных участках в Мариуполе увидела по-настоящему счастливых и свободных людей, которые смогли проголосовать на выборах даже в условиях кризисной ситуации.

В ходе своего выступления Вийдорвен подчеркнула, что безопасность для избирателей в Донецкой Народной Республике организовали на очень высоком уровне. Наблюдатель добавила, что приехала в Донбасс не в первый раз, поэтому прекрасно знает о ситуации с обстрелами региона со стороны ВСУ.