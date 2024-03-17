Выборы 17 марта 2024, 17:38 Наблюдатель из Африки заявил о высоком уровне безопасности голосования в ДНР Журналист из Камеруна Вийдорвен рассказала об организации голосования в ДНР РИА «Новости»

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Безопасность избирательных участков в Донецкой Народной Республике организовали на самом высоком уровне. Об этом рассказала международный наблюдатель за выборами президента России журналистка из Камеруна Кларисса Вийдорвен.

Она подчеркнула, что для нее это уже третья поездка в Донбасс, поэтому она может оценить ситуацию в полной мере.

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«В первую очередь хорошо решили вопросы безопасности. Я посетила Мариуполь и свободно шла по улицам города. Ко мне подходили люди и спрашивали, почему я без каски, но я чувствовала себя спокойно и безопасно», — рассказала Вийдорвен.

Собеседница добавила, что процесс голосования полностью открыт для наблюдателей, что сделало процесс честным и прозрачным.

Избирательные участки в Донецкой Народной Республике закрылись в 15:00 в воскресенье, 17 марта. Ограничение по времени приняли из-за риска обстрелов со стороны украинских боевиков.

По данным регионального Центризбиркома, явка на 12:00 составила 88,17%.

В целом по России общая явка превысила 70%. Как сообщил ЦИК, это число пришедших на участки избирателей и выбравших в качестве способа голосования систему ДЭГ.