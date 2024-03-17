Эксклюзив 17 марта 2024, 14:40 Наблюдатели из Турции, ЮАР, Египта и других стран приехали на выборы в Одинцово Наблюдатель из Непала: выборы президента в Одинцове хорошо организованы

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На избирательный участок в Одинцово прибыла делегация из 30 международных наблюдателей, в том числе представители Турции, Непала, Сербии, Венгрии, Черногории, ЮАР и других стран. Член Центризбирорма Непала Хакал Рамеш заявил «360», что голосование на президентских выборах идет активно.

«Это мой первый приезд в Россию. До этого мы посетили шесть избирательных участков в Москве и сегодня еще три. Здесь все очень хорошо организовано. В Одинцове три избирательные комиссии из-за высокой плотности населения. Все очень аккуратно, впечатления остались положительные. Единственный мандат, который у нас есть, — это наблюдение за выборами», — поделился Рамеш.

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Другой наблюдатель — представитель Турции — отметил, что любой стране нужны демократические выборы. И у россиян есть возможность в таком процессе участвовать.

«Российская избирательная система очень детальная, удобная. Есть возможность двух видов голосования — бумажное и электронное. Хотя пожилые люди тяготеют к традиционному формату голосования, но хорошо, что есть и электронное», — подытожил он.

В третий день голосования в Одинцове также работали избиратели из Малайзии, Филиппин, Египта, Палестины, Сирии, Бахрейна, Бангладеш, Эфиопии, Сьерра-Леоне.

Ранее наблюдатель из Черногории Драгана Миюшкович заявила, что избирательный процесс в России прозрачный. Это говорит о соблюдении демократических принципов, подчеркнула она.