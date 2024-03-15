Выборы 15 марта 2024, 23:29 Мужчина пытался поджечь стол на избирательном участке в Воронеже СК возбудил дело из-за поджога стола на избирательном участке в Воронеже РИА «Новости»

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В Воронеже возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, который пытался поджечь стол на избирательном участке. Об этом в своем Telegram-канале сообщило управление СК РФ по региону.

Происшествие произошло на одном из участков в Ленинском районе города около 17 часов в пятницу, 15 марта.

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«Используя принесенный с собой предмет одежды, совершил поджог стола членов избирательной комиссии, на котором находились бюллетени, книги списков избирателей и иные документы», — уточнило ведомство.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Подозреваемого уже доставили для допроса в следственный отдел. Сейчас сотрудник СК выясняет все обстоятельства произошедшего, в частности, допрашивает очевидцев и изучает записи с камер видеонаблюдения.

Ранее неизвестный злоумышленник попытался поджечь избирательный участок в свердловском Асбесте, но задымление оперативно потушили, никто не пострадал.