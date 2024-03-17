Выборы 17 марта 2024, 16:48 Москалькова рассказала об организации голосования в закрытых учреждениях Москалькова подвела итоги проверки голосования в закрытых учреждениях РИА «Новости»

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Нарушений в организации голосования в больницах закрытого типа, интернатах социального обеспечения и следственных изоляторах не выявили. Для содержащихся там людей организовали стенды, избирательные урны и журналы. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

Она добавила, что во время посещения одного из следственных изоляторов встретила несколько молодых людей, для которых проходящие выборы стали первыми в их жизни.

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«Мы им вручили Конституции. Конечно, печально, что они голосуют в таких местах, но важно, что могут реализовать свое право», — подчеркнула Москалькова.

Омбудсмен добавила, что в этом году стало очень много наблюдателей от Общественных палат. Это позволило охватить практически все участки и быстро решать вопросы с различными нарушениями или выявленными недостатками.

«Хотела бы отметить, что голосуют и эвакуированные в пункты временного размещения. Мы увидели, что не все получили возможность отдать свой голос, и моментально решили этот вопрос», — добавила Москалькова.

По данным ЦИК, явка на выборах президента России превысила 70%. Это общее число проголосовавших на участках и при помощи ДЭГ.