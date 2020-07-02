    02 июля 2020, 01:16

    Мосгоризбирком: голосование в Москве состоялось

    Кирилл Фролов

    Голосование по поправкам в Москве состоялось, его итоги в полной мере соответствуют закону. Об этом РИА «Новости» сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
    Мосгоризбирком: голосование в Москве состоялось

    «Да, безусловно. Вне всяких сомнений в полной мере состоялось, в полной мере легитимное», — сказал Реут.

    По итогам обработки 76% протоколов на очном голосовании в столице за поправки высказались 65,6%, против — 33,4%.

    В онлайн-голосовании обработали все голоса, там поправки поддержали 62,33% москвичей, против высказались 37,67%.

    Штаб по контролю за голосованием попросил признать недействительными итоги на участке № 2783 в столичном районе Раменки из-за предположительного вброса бюллетеней.

    Мосгоризбирком приостановил подсчет голосов на участке. В соцсетях распространилось видео с камеры наблюдения. На нем, предположительно, председатель УИК вытаскивает листы из-под футболки и просовывает их в урну. Бюллетени в этой урне могут признать недействительными. Обсуждается привлечение к ответственности председателя и членов избирательной комиссии.