Мосгоризбирком: голосование в Москве состоялось

«Да, безусловно. Вне всяких сомнений в полной мере состоялось, в полной мере легитимное», — сказал Реут.

По итогам обработки 76% протоколов на очном голосовании в столице за поправки высказались 65,6%, против — 33,4%.

В онлайн-голосовании обработали все голоса, там поправки поддержали 62,33% москвичей, против высказались 37,67%.

Штаб по контролю за голосованием попросил признать недействительными итоги на участке № 2783 в столичном районе Раменки из-за предположительного вброса бюллетеней.

Мосгоризбирком приостановил подсчет голосов на участке. В соцсетях распространилось видео с камеры наблюдения. На нем, предположительно, председатель УИК вытаскивает листы из-под футболки и просовывает их в урну. Бюллетени в этой урне могут признать недействительными. Обсуждается привлечение к ответственности председателя и членов избирательной комиссии.