Выборы 15 марта 2024, 09:47 Моор с супругой проголосовал на выборах в Тюмени Губернатор Тюменской области Моор отдал свой голос на выборах президента Telegram-канал Александра Моора

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Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с супругой проголосовал на выборах президента. Свои голоса они отдали на участке № 2059, который находится в школе № 69 в Тюмени.

Выборы проходят с 15 по 17 марта, что очень удобно для избирателей, отметил губернатор. Россияне смогут найти время, чтобы прийти на участки и принять участие в голосовании. Глава региона подчеркнул, что для него голосовать вместе с женой — это традиция.

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«Утром вместе с супругой пришли на избирательный участок. Мы посчитали — получается, уже на седьмых выборах Президента России голосуем вместе», — написал Моор в Telegram-канале.

Участки в Тюменской области заработали в 08:00 (06:00 по мск). Всего в регионе зарегистрировано более 1,1 миллиона избирателей, их ждут на 1070 участках. Досрочное голосование проводилось для жителей отдаленной местности.

В некоторых регионах власти предоставили возможность избирателям проголосовать онлайн. К примеру, в Москве голоса за своего кандидата отдали более 40 тысяч человек.