Минюст США не нашел нарушений на выборах, о которых говорил Трамп

«На сегодняшний день мы не увидели фальсификаций такого масштаба, которые привели бы к другому исходу выборов», — сказал Барр.

Он добавил, что жалобы на нарушения проверяли сотрудники ФБР и федеральные прокуроры.

Глава Минюста опроверг одно из утверждений команды президента Дональда Трампа о том, что машины для голосования были запрограммированы, чтобы исказить результаты выборов. Барр не увидел ничего, что могло бы подтвердить эту версию.

По его словам, большинство заявлений о мошенничестве «привязаны к конкретному набору обстоятельств» и не являются системными.

Уильям Барр занимал должность генпрокурора и главы Минюста еще во времена президента Джорджа Буша — старшего. Аналогичный пост в администрации Трампа он занимает с февраля 2019 года.

Трамп не признал поражение от демократа Джо Байдена. Команда действующего президента подала несколько исков, заявляя о махинациях с бюллетенями. Политик, в частности, считает незаконным массовое голосование по почте. Ни в одном из штатов суды не пересмотрели итоги выборов.