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    01 декабря 2020, 23:37

    Минюст США не нашел нарушений на выборах, о которых говорил Трамп

    Кирилл Фролов

    Минюст США не обнаружил нарушений на президентских выборах, которые могли бы поставить под сомнение победу Джо Байдена. Об этом Associated Press заявил глава ведомства Уильям Барр.
    Минюст США не нашел нарушений на выборах, о которых говорил Трамп

    «На сегодняшний день мы не увидели фальсификаций такого масштаба, которые привели бы к другому исходу выборов», — сказал Барр.

    Он добавил, что жалобы на нарушения проверяли сотрудники ФБР и федеральные прокуроры.

    Глава Минюста опроверг одно из утверждений команды президента Дональда Трампа о том, что машины для голосования были запрограммированы, чтобы исказить результаты выборов. Барр не увидел ничего, что могло бы подтвердить эту версию.

    По его словам, большинство заявлений о мошенничестве «привязаны к конкретному набору обстоятельств» и не являются системными.

    Уильям Барр занимал должность генпрокурора и главы Минюста еще во времена президента Джорджа Буша — старшего. Аналогичный пост в администрации Трампа он занимает с февраля 2019 года.

    Трамп не признал поражение от демократа Джо Байдена. Команда действующего президента подала несколько исков, заявляя о махинациях с бюллетенями. Политик, в частности, считает незаконным массовое голосование по почте. Ни в одном из штатов суды не пересмотрели итоги выборов.