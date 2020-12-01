Штаб Трампа потребовал пересмотреть результаты в Висконсине

Штаб Трампа заявляет о «подлоге и отклонениях» в двух избирательных округах Висконсина, в которых проживают главным образом сторонники Демократической партии.

В целом по штату Трамп проиграл кандидату от Демпартии Джо Байдену 20,7 тысячи бюллетеней. Висконсин признал Байдена победителем, штат даст ему 10 голосов на коллегии выборщиков, которая пройдет 14 декабря.

Штаб Трампа пытается оспорить процедуру голосования, при которой тысячи бюллетеней направлялись избирателям без их запроса. Также жители штата якобы получали бюллетени без удостоверения личности. А в городе Мэдисон, по мнению истцов, были развернуты 200 «незаконных мест для голосования».

Трамп не признал победу Байдена на президентских выборах, хотя и начал процесс передачи власти.