Пострадавшие от действий телефонных мошенников россияне редко могут вернуть украденные с банковских счетов деньги. Министерство финансов приступило к разработке закона, который поможет вернуть похищенные средства. Об этом заявил в беседе с сайтом kp.ru директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

Он напомнил, что телефонные мошенники используют методы социальной инженерии и убеждают россиян добровольно передать им информацию для снятия денег со счета.

Закон предусматривает, что если клиент банка сам передал данные карты или открыл доступ к счету, то финансовая организация не несет за него ответственность.

«Сейчас мы параллельно со стратегией развития финансовой грамотности прорабатываем некоторые законодательные меры. Одна из этих мер — это как раз проработка вопроса регулирования, чтобы мы могли на законодательном уровне решить вопрос возврата денег», — рассказал Чебесков.

Он пояснил, что речь идет о случаях, когда средства незаконным способом ушли в другой банк или на другой счет. В случае обналичивания украденных средств вернуть их не получится.

Центробанк отчитался, что в прошлом году банки возместили клиентам 1,1 миллиарда рублей, которые украли кибермошенники. Это 11,3% от общей суммы похищенного. Общий объем украденных средств составил около 10 миллиардов рублей.