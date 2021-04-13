Более 1 млрд рублей вернули банки пострадавшим от мошенников россиянам

В прошлом году российские банки возместили своим клиентам 1,1 миллиарда рублей, которые похитили кибермошенники. Об этом сообщил ТАСС.

«Согласно имеющейся у Банка России статистике, клиентам кредитных организаций в 2020 году вернули (возместили) 11,3% (1 104,6 миллиона рублей) от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без согласия клиента (в 2019 году — 14,6%, или 935,9 миллиона рублей)», — цитирует сообщение регулятора RT.

По итогам прошлого года общие потери россиян от действий кибермошенников составили около 10 миллиардов рублей. Отмечается, что банки не возвращают деньги в том случае, если клиент нарушил условия договора, которые предусматривают необходимость сохранения конфиденциальности платежной информации.