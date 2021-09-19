Медведев проголосовал на выборах онлайн

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Госдумы онлайн. Об этом ТАСС рассказали в секретариате зампреда Совбеза.

Ранее на выборах проголосовали онлайн президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Всего для участия в дистанционном электронном голосовании до 13 сентября зарегистрировались более двух миллионов москвичей. После этого их исключили из списков для голосования на участках. Между участниками онлайн-голосования также проводят розыгрыш разных призов — это квартиры, машины и денежные сертификаты на разные суммы.

Сегодня глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что одним из победителей акции «Миллион призов» стал Песков. Он выиграл 10 тысяч рублей.

Выборы в этом году проходят в России 17, 18 и 19 сентября. Жители всей страны выбирают депутатов Госдумы нового созыва. В Московской области также голосуют за депутатов Мособлдумы, в Москве — за депутатов Мосгордумы.