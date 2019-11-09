Майкл Блумберг подал документы для участия в президентских выборах

Первичные выборы среди членов Демократической партии пройдут 3 марта 2020 года. Президентские выборы запланированы на 3 ноября.

Миллиардер из топ-10 Forbes Блумберг намерен бороться за пост президента США Подробнее

Накануне о планах Блумберга участвовать в президентской гонке сообщили источники газеты The New York Times. Издание писало, что сотрудники штаба Блумберга прибыли в Алабаму и ведут в штате сбор подписей за его выдвижение.

Майклу Блумбергу 77 лет, он занимает девятую строчку рейтинга миллиардеров Forbes с состоянием 52 миллиарда долларов. Бизнесмен был мэром Нью-Йорка с 2002 по 2013 годы.

При выдвижении от партии Блумберг поборется за президентский пост с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

В феврале источники Politico в Демократической партии заявляли, что Блумберг намерен выделить 500 миллионов долларов на то, чтобы не допустить переизбрания Трампа.