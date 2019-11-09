  • Майкл Блумберг подал документы для участия в президентских выборах

    09 ноября 2019, 03:41

    Кирилл Фролов

    Бывший мэр Нью-Йорка, глава финансового агентства Bloomberg Майкл Блумберг подал документы для участия в праймериз Демократической партии в Алабаме. Первичные выборы нужны, чтобы определить единого кандидата от партии на президентских выборах 2020 года.
    Майкл Блумберг подал документы для участия в президентских выборах

    Первичные выборы среди членов Демократической партии пройдут 3 марта 2020 года. Президентские выборы запланированы на 3 ноября.

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    Накануне о планах Блумберга участвовать в президентской гонке сообщили источники газеты The New York Times. Издание писало, что сотрудники штаба Блумберга прибыли в Алабаму и ведут в штате сбор подписей за его выдвижение.

    Майклу Блумбергу 77 лет, он занимает девятую строчку рейтинга миллиардеров Forbes с состоянием 52 миллиарда долларов. Бизнесмен был мэром Нью-Йорка с 2002 по 2013 годы.

    При выдвижении от партии Блумберг поборется за президентский пост с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

    В феврале источники Politico в Демократической партии заявляли, что Блумберг намерен выделить 500 миллионов долларов на то, чтобы не допустить переизбрания Трампа.