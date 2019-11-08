Миллиардер из топ-10 Forbes Блумберг намерен бороться за пост президента США

Более 50% американцев уверены в победе Трампа на будущих выборах Подробнее

Граждане США будут выбирать нового президента уже в 2020 году. Издание со ссылкой на людей из окружения миллиардера сообщило, что на этой неделе экс-мэр Нью-Йорка Майл Блумберг может подать документы, чтобы его включили в «праймериз» демократов Алабамы. Главная цель — не победить, а помешать нынешнему президенту Дональду Трампу быть избранным на второй срок.

«Мы должны сделать так, чтобы Трамп проиграл, но Майкл (Блумберг) все больше обеспокоен, что существующий набор кандидатов не совсем подходит для этого», — сообщил Ховард Вольфсон, советник Блумберга.

Миллиардер несколько раз менял свое решение относительно президентской гонки. Весной он заявил, что баллотироваться не будет. Ранее стало известно, что Майкл Блумберг намерен потратить полмиллиарда долларов из собственного кармана, чтобы помешать Трампу сесть в президентское кресло второй раз.

Конкурентами Дональда Трампа в гонке являются вице-президент Байден, сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс.