Майданов призвал больше говорить с молодежью о важности выборов

Выборы должны снова стать праздничным мероприятием, как это было в прошлом. Когда на участки приходили целыми семьями и играла музыка. Кроме того, важно рассказывать молодежи о необходимости и важности голосования. Об этом в беседе с «360» рассказал заслуженный артист России и член центрального штаба Общероссийского народного фронта Денис Майданов.

Он отметил, что за сегодняшний день проехал несколько избирательных участков и везде спросил, приходят ли голосовать молодые люди.

«Где-то идет меньше, где-то больше. В основном [в возрасте] 25 плюс. <…> В основном к выборам привыкли люди среднего и старшего возраста, а молодежи эту культуру [нужно] воспитывать. Самое главное, чтобы до них дошло, что нужно участвовать, нельзя быть безучастным к будущему своей страны», — заявил артист.

Денис Майданов рассказал, что побывал в Центре мониторинга общественного наблюдения и был впечатлен использованием современных технологий, которые помогали в работе наблюдателям.

«Московская область опять показывает класс, качество своей работы. И чем примечателен центр, тем что здесь огромное количество наблюдателей, огромное количество камер, плюс большое количество наблюдателей от Общественной палаты находится на каждом участке», — отметил он.

Певец подчеркнул, что это очередное подтверждение прозрачности всей процедуры голосования, в чем могут убедиться все представители политических партий.

«Выборы — очень большое всероссийское дело с участием граждан. Благодарю всех, кто сегодня сделал выбор и не остался безучастным к будущему своей страны», — подытожил артист.

В России завершаются выборы депутатов Госдумы нового созыва. Голосование началось в минувшую пятницу, 17 сентября. Участки закроются в 20:00 по местному времени. Подведение итогов начнется после 21:00 по московскому времени.

Жители Московской области кроме голосования за депутатов Госдумы выбирали также новый состав Московской областной думы. По данным Мособлизбиркома на 15:00, участие в голосовании приняли 37,63% избирателей.