По состоянию на 15:00 в Подмосковье сделали свой выбор 2 221 494 человека. Это 37,63% избирателей, сообщили в Мособлизбиркоме.

По состоянию на 12:00 явка составляла 32,5%, рассказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин. Во время брифинга он подчеркнул, что эти показатели явки «близки к идеалу» — свой выбор сделали 1 919 000 человек. Он уточнил, что за все время на избирательных участках не было зафиксировано особых нарушений — выборы проходят достаточно спокойно.

Жалоб на действия кандидатов и избиркома не было. Березкин уточнил, что ход избирательного процесса осуществляют 23 019 человек, из них 12 тысяч — наблюдатели.

В России 17–19 сентября проходят выборы разных уровней. Жители всей страны выбирают депутатов Госдумы VIII созыва. В Подмосковье при этом также выбирают депутатов Мособлдумы.