Выборы 16 марта 2024, 18:37 «Лучшее будущее для внуков». Узница концлагеря проголосовала на выборах в Солнечногорске Узница фашистского концлагеря Щептева проголосовала на выборах в Солнечногорске

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Бывшая узница фашистского концлагеря Галина Щептева проголосовала на выборах президента России. Она пришла на избирательный участок в Солнечногорске.

«Я пришла проголосовать, чтобы было лучшее будущее у правнуков и внуков. Я постоянно хожу на выборы», — сказала Щептева.

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Женщину на выборах сопроводил ее правнук, который учится в Радумльском лицее-интернате имени Василия Татищева. В будущем он также намерен постоянно ходить на выборы и исполнять свой гражданский долг.

«Я сегодня привел свою прабабушку на избирательный участок на выборы президента России. Бабушку сопровождаю на выборы уже второй раз, она в возрасте, и ее надо поддерживать», — добавил молодой человек.

Ранее на выборах в Серпухове проголосовал чемпион мира по боксу по версии WBA (Super) во втором среднем весе Федор Чудинов.