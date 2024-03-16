Выборы 16 марта 2024, 18:27 «Россия останется великой державой». Чемпион мира по боксу — о выборах президента Чемпион мира по боксу Чудинов проголосовал на выборах президента в Серпухове

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Обладатель чемпионского титула по боксу во втором среднем весе по версии WBA (Super) Федор Чудинов проголосовал на выборах президента России. Он посетил избирательный участок № 4088 в Серпухове.

Чудинов признался, что отдал голос за кандидата, которому больше всего верит в нынешней ситуации в стране.

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«С этим человеком Россия и дальше будет стабильной, сильной и великой державой. Страна будет прогрессировать во всех направлениях, как во внутренней, так и во внешней политике», — отметил он.

Также спортсмен добавил, что участие в выборах является вкладом в общее будущее страны.

«Нельзя хладнокровно оставаться в стороне, так как у тебя есть выбор повлиять на него. Нужно сохранить тенденцию развития страны, ведь это все делается не за один день. Политикам десятилетиями приходится выстраивать экономику на постепенный рост. Я считаю, что сделал правильный выбор, проголосовав за того кандидата, который необходим нашей стране», — добавил Чудинов.

Ранее на избирательном участке в Чехове проголосовал чемпион мира по боксу Александр Поветкин.