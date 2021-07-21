ЛДПР зарегистрировала список кандидатов на парламентские выборы

ЛДПР зарегистрировала список своих кандидатов на участие в выборах в Госдуму. Об этом рассказал лидер партии Владимир Жириновский.

«Нынешний состав ЦИК самый опытный. За их плечами все виды выборов: президентские, думские, голосование по Конституции, множество региональных кампаний. И мы направили в Центризбирком от ЛДПР одного из лучших наших депутатов — Александра Курдюмова», — приводит сайт политического объединения слова председателя партии Владимира Жириновского.

Политик выразил уверенность, что выборы в России пройдут в правовом формате в отличие от американских избирательных кампаний. Он подчеркнул, что в стране не нужна «демократия, при которой толпа диктует свои правила и легализуются грабежи и бесчинства».

В этом году парламентские выборы в нижнюю палату парламента будут идти три дня. Это решение связано со сложной эпидемической обстановкой. Избиратели смогут отдать свои голоса дистанционно. Ранее специалисты общественного штаба по наблюдению за выборами объяснили россиянам преимущества и безопасность электронного голосования.