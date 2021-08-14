Кузнецова предложила включить «детский» блок в программу «Единой России»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что в народную программу партии «Единая Россия» необходимо включить блок по защите семьи и детства. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Кузнецова обсудила проблемы, с которыми сталкиваются родители детей с диабетом, во время визита в Калужскую область. По ее словам, эти проблемы решают поступательно.

«Настало время выделять в народной программе „Единой России“ отдельным блоком программу по защите семьи и детства и блок — по обеспечению лекарственными препаратами», — сказала Кузнецова.

Специалистов нужно ориентировать на помощь не только детям, но и их семьям, подчеркнула омбудсмен. А «семейный» блок партийной программы необходимо сформировать совместно с профильными организациями, добавила она. Предложения для этого блока должны быть проработаны на базе штабов общественной поддержки «Единой России», которые работают в регионах.

Кузнецова ранее предложила назначать бабушкам и дедушкам декретные выплаты. Об этом сообщало ИА Nation News.