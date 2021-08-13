Штаб общественной поддержки объединит жителей Подмосковья

В Подмосковье недавно начал работать Московский областной штаб общественной поддержки под руководством народного артиста РФ и члена высшего совета партии «Единая Россия» Игоря Бутмана. Он объединил экспертов и лидеров общественного мнения в различных сферах и открыт для диалога и предложений.

В состав штаба вошли разноплановые люди, рассказал Бутман. Это представители творческих профессий и правозащитники, предприниматели и педагоги, руководители общественных организаций.

«Главное, что это все люди значимые, достигшие значимых результатов в профессиональной и общественной деятельности. Это люди, <…> к чьему экспертному мнению готовы прислушиваться. И они готовы стать проводниками идей и предложений жителей Московской области», — отметил музыкант.

Объединение профессионалов и гражданских активистов, по словам Игоря Бутмана, позволит связать воедино активных жителей Подмосковья «для формирования и продвижения инициатив по улучшению жизни региона».

Штаб общественной поддержки начал свою работу чуть больше недели назад. За это время окончательно сформировался его состав, начался прием инициатив и предложений жителей. В ближайших планах — организация круглых столов и стратегических сессий, онлайн-мероприятий, тематических встреч с лидерами общественного мнения и общественными активистами.

По мнению Игоря Бутмана, прямой диалог с жителями, общественниками — прекрасная возможность услышать голос каждого. Подобный формат взаимодействия позволяет не оторваться «от земли», собрать и обобщить вопросы, действительно волнующие людей.