Выборы 12 марта 2024, 13:49 Кремль назвал важными голоса релокантов на выборах президента России Песков: все россияне смогут проголосовать на выборах президента РФ за рубежом РИА «Новости»

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Уехавшие в другие страны граждане России смогут принять участие в голосовании. Точное количество таких избирателей известно Центризбиркому, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщили «Известия».

«Разумеется, все граждане Российской Федерации имеют право принимать участие в голосовании, и каждый голос важен. <…> Что касается численных параметров, лучше в Центризбирком адресовать [вопрос]. Все-таки сейчас больше их тема», — сказал он.

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Песков предупредил, что вряд ли удастся остановить проявление русофобии в недружественных странах. Он назвал ожидаемым усиление попыток подвергнуть сомнению легитимность избирательного процесса по мере приближения выборов. Пресс-секретарь президента призвал проявлять последовательность и стойкость в сложившихся обстоятельствах, ориентироваться на интересы России и волю избирателей.

Голосование пройдет с 15 по 17 марта. МИД России предупредил релокантов об ответственности за провокации.