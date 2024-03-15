Выборы 15 марта 2024, 12:39 Космонавты российского экипажа МКС проголосовали на выборах президента Роскосмос: российский экипаж МКС проголосовал на выборах президента

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Участники 70-й длительной экспедиции на МКС проголосовали в первый день выборов президента России. Свои голоса отдали космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Чтобы реализовать свое избирательное право, космонавты выбрали доверенное лицо на Земле. Им стал глава городского округа Королев Игорь Трифонов.

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Он вышел на связь с космонавтами по защищенному каналу из градообразующего предприятия — РКК «Энергия» имени С. П. Королева, уточнили в пресс-службе.

Выборы президента России в этом году впервые проходят три дня — с 15 по 17 марта. У 29 регионов есть возможность отдать свои голоса посредством ДЭГ. Утром 15 марта Минцифры сообщало, что на федеральной платформе дистанционного голосования проголосовали свыше 900 тысяч человек.