Выборы 15 марта 2024, 09:53 На федеральной платформе ДЭГ проголосовали уже более 900 тыс. человек Минцифры: более 900 тыс. человек проголосовали на федеральной платформе ДЭГ

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Уже более 900 тысяч человек проголосовали на федеральной платформе дистанционного электронного голосования. Об этом сообщили в Минцифры.

«Каждый пятый зарегистрированный на платформе ДЭГ пользователь уже проголосовал», — подчеркнули в министерстве.

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Первым принял участие в ДЭГ Камчатский край. Сейчас голосование началось во всех часовых поясах.

Отдать голоса онлайн могут 29 регионов. Для голосования на платформе vybory.gov.ru нужно было заранее подать заявление на «Госуслугах», напомнили в пресс-службе. Жители столицы могут проголосовать на сайте mos.ru.

В Минцифры отметили, что на фоне высокой активности система голосования испытывает большую нагрузку. Часть пользователей могут получать уведомления об этом.

«Рекомендуем им зайти на портал позднее. За прошедший час более 200 тысяч пользователей отдали свои голоса», — добавили в пресс-службе.

По данным министерства, при помощи ДЭГ проголосовали более 20% всех зарегистрированных на платформе пользователей.