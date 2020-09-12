Многодневное голосование работает, люди приходят, показывая большую явку. Несмотря на это, количество нарушений снижается, однако растет число сообщений о тех вещах, которые не являются нарушением и никак не регулируются регламентом.

Об этом рассказал руководитель координационного совета по общественному контролю за голосованием при общественной палате РФ Максим Григорьев.

«При этом мы видим уменьшение количества нарушений с одновременным увеличением потока откликов о тех нарушениях, которых в действительности нет, или о каких-то событиях, которые вообще не регулируются. Непонятно, почему их вообще называют нарушениями, очевидно, что никакого нарушения в них нет», — подчеркнул он.

Он удивился, почему люди так сильно возмущаются голосованию «на пеньке». Речь идет об избирательных участках, которые разместили в необычных местах. Григорьев отметил, что на грядущих президентских выборах в США голосование тоже будет проходить в разных мобильных формах.

Руководитель координационного совета по общественному контролю за голосованием при общественной палате РФ отметил, что за голосованием ведется контроль со стороны общественных наблюдателей.

«Мы видим общественный контроль, который происходит на высоком уровне. Сейчас наблюдают и наши независимые общественные наблюдатели, и от партий, и от кандидатов большое количество наблюдателей. Они смотрят с разных сторон и, что особенно отрадно, по конкретным проблемным ситуациям, конкретным нарушениям системно-избирательная комиссия мгновенно принимает решения», — заключил он.