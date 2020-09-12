Каждый случай голосования «на пеньке» будет рассмотрен в ЦИК. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Глава ЦИК рассказала о голосовании на участках на придомовых территориях, так называемых «пеньках». Появилось несколько материалов в социальных сетях и на телевидении, где показывались избирательные участки, устроенные в нетрадиционных местах.

Выборы «на пеньке»

«Продолжаются спекуляции по этому поводу. Нужно увидеть всю картину в целом. У нас в 28 регионах точно решили все-таки такие участки для голосования на придомовых территориях организовать. Количество таких участков очень маленькое», — рассказала Памфилова.

В одной из деревень действительно устроили избирательный участок на большом пне. Все жители поселения хорошо его знают и считают местной достопримечательностью, поэтому вместе с организаторами решили сделать из него и избирательный участок. Ролик про необычное место для выборов показали по телевидению. Сейчас региональные комиссии выясняют, правда это или нет.

В деревне Турово тоже проходит голосование на пеньке. Ролик сняли местные телевизионщики. Памфилова заявила, что ЦИК проанализировал все плюсы и минусы такого голосования на придомовых территориях и сделал выводы. По ее словам, публикация подобных видео породила целую «волну мистификаций». Каждый случай будут разбирать, чтобы все эти мистификации развеять.

«Я знаю, что все серьезно, в отчетах сказано, что места эти оборудованы так, как надо. Не только мы готовились к голосованию, но готовились и те, кто хочет не допустить, чтобы все было признано так, как положено. Это разного рода фотографии, провокации. Только приезжают наши сотрудники, выгружается оборудование, тут же появляется выслеживающий человек, задача которого — дискредитировать это голосование. Сфотографировать, якобы тут машина открыта, тут багажник. И интерпретировать, что якобы голосование на багажниках», — добавила Памфилова.

Она пообещала, что в таких случаях ЦИК не будет «давать спуску». И пообещала разобрать каждый случай с голосованием в якобы неположенном месте. Например, вопросы есть по Чувашии. Там голосование проходит на остановке общественного транспорта.

Источник фото: телеканал «360»

Представители ЦИК в Чувашии объяснили, что это выездное голосование в месте, где затруднено транспортное сообщение. Это совсем маленький населенный пункт, там проживает всего 93 избирателя. Организаторы выбрали место в центре деревни, где располагаются разворотная площадка для автобуса и остановочный павильон. Они решили, что это единственное удобное место, где нет ветра и дождя. Деревня такая маленькая, что там даже нет общественного помещения.

«К сожалению, не везде есть дороги, где-то газа нет. Там живут обычные люди, в 4 утра встают и в 10 вечера ложатся. Тот, кто из Москвы пытается их судить, он ничего не смыслит, только деньги перекладывает в свой карман», — высказался заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

По голосованию также отчитались представители Кургана. Там голосование проходило в микроавтобусе.

Источник фото: телеканал «360»

В Тамбове голосование проходило якобы в кабинке из картона. Глава регионального избиркома Андрей Офицеров заявил, что в реальности все выглядит совсем не так, как показано в СМИ и соцсетях.

«Есть стационарный участок, на нем — списки избирателей. В определенное время люди приходят туда. Там есть объявление, когда работает стационарный участок. В другое время работают выездные участки там, где большое скопление людей. Тогда с этими списками комиссия выезжает туда и проводит там голосование. Мы убрали возможность параллельного голосования в выездном участке и стационарном», — рассказала Элла Памфилова.

Работа наблюдателей

Также глава ЦИК рассказала о наблюдателях на выборах.

«В общей сложности на выборах работают 237 524 наблюдателя. Это то количество, которое подано всеми субъектами. В резерве наблюдателей 22 693 человека. Это то, что мы специально предусмотрели, чтобы не было проблем», — заявила Элла Памфилова.

Наблюдатели сообщили, что не выявили серьезных нарушений на выборах, которые могли бы повлиять на исход голосования. Кроме того, они заметили возросший интерес жителей России к процессу выборов. Об этом рассказала исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова. Ее слова приводит РИА «Новости».

Голосование стартовало в России 11 сентября. Оно продлится до 13 сентября включительно. Выборы проходят в 83 регионах России.