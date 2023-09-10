Выборы 10 сентября 2023, 21:57 «Кампания пропитана позитивом». Кандидат в губернаторы Подмосковья Анатолий Никитин оценил прошедшие выборы Кандидат Никитин: избирательная кампания в Подмосковье была пропитана позитивом Telegram-канал депутата Мособлдумы Анатолия Никитина

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Кандидат на пост губернатора Московской области Анатолий Никитин высоко оценил трехдневное голосование в Подмосковье. По его словам, с каждым разом организация избирательных кампаний становится все лучше, а явка — больше. Это дает заряд энергии, чтобы работать и двигаться дальше, отметил политик.

«Вся кампания была пропитана позитивом. Это очень приятно, дает положительную энергию для того, чтобы дальше двигаться, продолжать работать на благо нашей великой Родины», — сказал Никитин.

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По его словам, важным элементом выборов — 2023 стало дистанционное электронное голосование. В будущем количество выбирающих этот способ отдать свой голос будет расти, выразил уверенность политик.

«Механизм выборов продолжает оттачиваться. Появился ДЭГ, которым очень большое количество пользуются — практически 10%. И из них проголосовали почти все, кто зарегистрировался. Я думаю, что в будущем это количество будет только расти. И явка будет расти, и ДЭГ будет расти, потому что, действительно, это очень удобно и эффективно», — подчеркнул Никитин.

Трехдневное голосование в Московской области завершилось. Избирательные участки закрыли свои двери в 20:00. Сейчас члены участковых избирательных комиссий подсчитывают голоса.